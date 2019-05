Schianto nella notte sul lungomare, perde la vita un notadio di 82 anni

Il notaio in pensione Gaetano Monda, di 82 anni, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuta la notte scorsa su viale Dohrn. Era alla guida di una Fiat 600 quando, pare a causa di un malore, ha perso il controllo ed è finito contro un albero.

I sanitari del 118 non hanno potuto che accertarne il decesso.

Sul posto, per i rilievi, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Napoli. Il veicolo della vittima è stato sequestrato per ulteriori indagini. Si prenderà visione anche delle riprese delle videocamere di sicurezza installate in zona.