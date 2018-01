Scontro frontale ad Acerra: un morto

Un impatto a forte velocità. Due auto che andavano ad alta velocità in direzioni opposte si sono scontrate e per un 46enne non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo Nicola Stefanelli di Maddaloni vittima di un incidente ad Acerra. L'impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo della Montefibre della città a nord di Napoli.

L'impatto è stato frontale ed è avvenuto lungo l'asse Nola-Villa Literno. Immediato l'arrivo dei soccorsi ma la vittima è morta sul colpo. Non si conoscono al momento le condizioni del guidatore dell'altra vettura protagonista dello scontro frontale.