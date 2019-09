Incidente in autostrada sulla Napoli-Salerno: morto un centauro

Ancora un grave incidente, stavolta mortale, sulle strade della provincia di Napoli.

Un centauro ha perso la vita questa mattina a seguito di un incidente avvenuto sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno.

Traffico in tilt e forti rallentamenti tra gli svincoli Portici/Bellavista e San Giorgio a Cremano in direzione Napoli. In direzione opposta rallentamenti tra San Giorgio a Cremano e Portici per curiosi.