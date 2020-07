Tragedia della strada, il motociclista coinvolto in un incidente sull'A16 non ce l'ha fatta

Si è spento nella notte, per le complicazioni dovute alle ferite che aveva riportato. Quarantuno anni, era ricoverato al Moscati di Avellino il motociclista che domenica scorsa, sulla A16 Napoli-Canosa, è rimasto vittima di un terribile sinistro.

L'uomo era di Sant'Antimo. Le sue condizioni erano apparse subito gravi, tanto che i medici dell'Azienda ospedaliera optarono immediatamente per un delicato intervento chirurgico, dopo il riscontro di un’emorragia cerebrale e di diverse lesioni interne.

Il violento impatto

Il 41enne era in sella alla sua moto in direzione Napoli, verso le 13, quando per cause ancora da accertare è impattato contro una vettura. Il centauro è caduto sul manto stradale. Nell'auto c'erano due anziani di Trento, rimasti illesi. Sul fatto indagano gli uomini della Polizia Stradale.