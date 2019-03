Incidente stradale in moto, muore hair stylist 26enne

E' Vincenzo Spiezio, giovane di Pianura, ad aver perso la vita in un incidente stradale avvenuto Bagnoli. Fatale lo scontro tra la moto del giovane hair stylist e un'automobile.

Vincenzo Spiezio era in sella alla sua Kawasaki 750 quando si è verificata la tragedia. Il casco non è bastato a salvargli la vita. Il personale sanitario del 118, intervenuto sul posto, lo ha trasportato d'urgenza al Cardarelli, ma invano. Il 26enne si era trasferito a Milano per realizzare il sogno di diventare hair stylist, entrando nell'importante accademia della moda Aldo Coppola. Era tornato negli ultimi mesi a Napoli per lavorare come parrucchiere in un salone di bellezza di Posillipo.

Lutto

Tanti i messaggi di cordoglio sui social di parenti e amici: "Napoli piange un altro figlio, Vincenzo Spiezio. Era un giovane parrucchiere conosciuto e stimato da tutti. Un incidente in moto lo ha strappato alla vita a soli 26 anni. I genitori non dovrebbero mai piangere per la morte di un figlio e invece succede sempre più spesso. Ciao Enzo". E' il post Facebook, uno dei tanti, che ricordano una giovane vita spezzata, l'ennesima, tra le strade di Napoli.