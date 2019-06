Incidente sulla statale, si schianta un motociclista: morto in ospedale

Non è servita la corsa in ambulanza all'ospedale di Eboli. Il 62enne F.P. ha perso la vita a bordo della sua moto lungo la strada statale 19, nel tratto che va da Serre a Postiglione, in provincia di Salerno. L'uomo, originario di Napoli, ha perso il controllo della sua Yamaha R1 ed è andato a sbattere contro il muretto che delimita la carreggiata. L'impatto è avvenuto poco dopo le 11. Con lui c'erano anche altri amici motociclisti che sono stati i primi a chiamare i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno portato il 62enne all'ospedale di Eboli.

Il decesso in ospedale

Purtroppo per lui la corsa è stata vana. L'uomo è morto in ospedale a causa delle ferite riportate nel corso dell'impatto, troppo gravi per riuscire a salvargli la vita. La ricostruzione esatta dell'incidente è affidata ai carabinieri che dovranno risalire alla dinamica dell'incidente mortale. Disposto anche l'esame esterno sul corpo della vittima. L'incidente, a prima vista, sembra ricalcare la dinamica di un altro impatto mortale avvenuto questa mattina su un'altra statale in provincia di Avellino in cui ha perso la vita un 47enne.

