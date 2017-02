Incidente stradale a Pozzuoli: muore 46enne

Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina a Pozzuoli, nei pressi del Lago di Lucrino, in zona Arco Felice. Un uomo di 46 anni era in sella ad una moto di grossa cilindrata quando, per motivi ancora da accertare, ha perso il controllo del veicolo, scontrandosi con un'automobile a pochi passi da un distributore di benzina. A dare la notizia Pozzuoli 21.

A nulla è valso il ricovero in ospedale, per il centauro non c'è stato niente da fare.