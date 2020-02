Schianto nei pressi di una caffetteria, muore quarantenne a Brusciano

Un quarantenne è deceduto nel fine settimana a Brusciano dopo un violento incidente, mentre era alla guida della sua motocicletta. Secondo quanto riportato dal Fatto Vesuviano l'uomo avrebbe perso il controllo del suo mezzo andando poi a sbattere sull'asfalto, in via Nazionale delle Puglie, nei pressi di una caffetteria. Proprio i clienti dell'attività commerciale sono stati i primi a soccorrere l'uomo, che però non dava già segnali di vita.

Inutile anche l'intervento dei sanitari del 118: il quarantenne, padre di un bambino, è morto durante il trasporto in ospedale. Numerosi i messaggi di cordoglio della comunità di Brusciano, dove l'uomo era molto noto.