Dramma della strada, Michele Coppeto muore a soli 20 anni

Si chiamava Michele Coppeto la vittima del terribile incidente avvenuto stamani tra Chiaiano e Marano, in via Cupa dei Cani. Il centauro era giovanissimo, aveva soltanto 20 anni: è morto in seguito all'impatto contro un mezzo pesante.

Sull'incidente si era espressa la consigliera comunale di Marano Stefania Fanelli: "Ora che un uomo è morto chissà se la segnaletica diventerà una priorità a Via Cupa dei Cani o il solito scaricabarile tra enti e competenze. Il solito scaricabarile tra Marano e l'ottava municipalità di Napoli ha prodotto quello che stiamo denunciando da anni. E non sono bastate denunce, petizioni, sopralluoghi, l'ultimo il 14 dicembre con vigili, Sindaco ed assessore alla viabilità".

Inutile, per il 20enne, l'arrivo dell'ambulanza: il personale medico non ha potuto che accertarne il decesso. L'autista del mezzo contro il quale Coppeto ha impattato, sotto choc, ha spiegato quanto successo alle forze dell'ordine.

L'amministrazione di Marano intanto ha espresso, attraverso il sindaco Rodolfo Visconti, il proprio cordoglio per la tragedia.