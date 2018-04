Il dramma di Mauro: incidente fatale mentre tornava a casa da moglie e bambino

Si chiamava Mauro Ciaramella il 36enne di Afragola tragicamente morto, nella notte tra venerdì e sabato, in un incidente avvenuto sull'Autostrada del Sole, l'A1. I suoi funerali si celebreranno nella giornata di oggi.

Ciaramella stava ritornando a casa per trascorrere le festività pasquali con la famiglia: lascia la moglie, Elena, ed un bimbo di soli due anni.

Non è mai ritornato dai suoi, il 36enne. Viaggiava a bordo di un'Audio quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con un tir che procedeva alla sua destra. L'impatto è avvenuto intorno alle 5 di sabato mattina, all'altezza di Colfelice. La sua vettura si è piegata sotto il posteriore del mezzo pesante, non lasciandogli scampo.