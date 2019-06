Incidente fatale in autostrada, i funerali di Maurizio Parente

E' morto tragicamente sull'A14, tra Ancona sud e Loreto, Maurizio Parente, 50enne di Quarto. Era amato e ben voluto da tutti, disponibile e sempre solare. Presso la palestra Pumping Iron al Corso Italia 233A, alle ore 20.00, verrà organizzata una veglia funebre.

I funerali si svolgeranno il 6 giugno alle ore 12.00 nella Parrocchia San Castrese di Quarto.

Parente gestiva una palestra molto nota a Quarto. Tornava in auto dalla fiera del Fitness di Rimini. Era fermo sulla corsia d'emergenza e stava cambiando una ruota della vettura, quando è stato travolto da un mezzo pesante. Altre due persone sono rimaste ferite, ma in maniera non grave.