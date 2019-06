Maurizio, morto in un incidente stradale: il toccante messaggio della moglie

Si chiamava Maurizio Boccella l'uomo di 55 anni rimasto vittima del tragico incidente dello scorso lunedì sulla variante 7 bis Nola-Villa Literno. I suoi funerali si sono tenuti stamattina, nella Parrocchia Santo Stefano, di Casaferro alle 11.

Il centauro, di Marigliano, si è schiantato contro un mezzo della Protezione Civile in un tratto della strada interno al Comune di Caivano, poco prima dello svincolo dell’A1 Napoli-Roma. Inutili i soccorsi.

Padre di una bambina, Boccella era molto conosciuto in città. “Amore mio – ha scritto la moglie – mi hai lasciata così all'improvviso, senza un ciao. Ti ho amato e ti amo e non smetterò mai di dirti grazie per la splendida figlia che abbiamo. Non ti dico addio ma ciao, vita mia”.