Tragedia sulla Panoramica, muore 39enne in un incidente stradale

Mario Cirillo, 39enne residente a Scafati, ha perso la vita in un grave incidente stradale verificatosi sulla Panoramica di Boscoreale, intorno alle ore 18.00 di ieri.

Cirillo stava percorrendo la strada in moto quando per ragioni ancora da accertare si è scontrato con un'automobile guidata da una 50enne di Boscotrecase, come riporta Metropolisweb.

Per Cirillo non c'è stato nulla da fare ed è morto sul colpo, a nulla sono infatti valsi i soccorsi, per il 39enne era ormai troppo tardi.

Sul posto sono giunti anche i carabinieri.