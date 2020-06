Incidente stradale, è morto il "Gigante buono": ennesima vittima della strada maledetta

Una vita spezzata nella strada maledetta, la statale 268, che solo con il lockdown da Covid-19 non aveva fatto registrare vittime negli ultimi mesi.

Marco De Sarno, 33 anni, padre di famiglia, percorreva la statale quando sabato sera, tra Sant’Anastasia e Somma Vesuviana, è rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale. Oggi si terranno i funerali di colui che veniva definito il gigante buono, per la sua bontà d'animo e anche per il suo impegno e la solidarietà mostrata nei confronti dei più bisognosi durante l'emergenza Covid.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Verrà seppellito nel cimitero di Camposano. Sono ancora ricoverati in gravi condizioni il figlioletto di soli tre anni e la compagna. Sta meglio invece la figlia di 7 anni, nonostante i politraumi causato dall'incidente.