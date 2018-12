Incidente stradale nel vesuviano: muore centauro 23enne

Tragico incidente stradale a Ottaviano, nel vesuviano. A perdere la vita è il 23enne Leonardo Le Rose, in seguito allo scontro della sua moto con una utilitaria, avvenuto per ragioni ancora da accertare.

Il giovane, di Ottaviano, ma residente in Puglia, è stato soccorso, ma le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi. La polizia indaga sul caso. Mesi fa aveva perso la vita anche suo cugino, investito da una automobile, che ironia della sorte aveva il suo stesso nome e cognome.

Tanti i messaggi di cordoglio di amici e parenti per ricordare il 23enne. "Non riesco a crederci ,un ragazzo educato con tutti e soprattutto un amico che sapeva cosa significava rispetto!! Addio compá", scrive Gianni, ancora incredulo per quanto accaduto.