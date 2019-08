Incidente stradale a Ischia, a perdere la vita un 16enne: il nome della vittima

Incidente mortale a Ischia sulla superstrada. A perdere la vita un 16enne albanese, Velsami Xhemal, rimasto schiacciato mentre attraversava la strada tra l'auto e un muretto. Sono in corso gli accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente, ma sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata da parte della vettura che ha investito il 16enne.

Sequestro dell'auto

A condurre la Peugeot Station Wagon una donna, che ora potrebbe essere accusata di omicidio stradale (è stata gà protagonista in passato di un altro grave incidente sempre ad Ischia). Il PM di turno, dopo le indagini degli agenti del commissariato di Ischia, coordinati dal Vicequestore Alberto Mannelli, ha disposto il sequestro dell'automobile e dello smartphone della donna. L’autopsia, disposta presso il II Policlinico di Napoli verrà eseguita nei prossimi giorni.