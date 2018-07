Tragedia della strada a Soccavo, muore investito da un'auto

Grave incidente stradale in serata sul viale Traiano per un 83enne investito da un'automobile. L'impatto è stato violento e per l'anziano non c'è stato nulla da fare.

Sul posto è giunta la polizia municipale per i rilievi di rito. La salma dell'83enne è stata trasportata al Secondo Policlinico, dove verrà deciso se procedere all'autopsia sul corpo dello sfortunato pedone.

L'automobilista che ha investito l'83enne non si sarebbe fermato a soccorrere l'anziano, facendo perdere le proprie tracce.