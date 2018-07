Tragedia a Ponticelli: 75enne travolto e ucciso da un'auto in corsa

Giosuè Moscato è stato travolto e ucciso da un'automobile mentre percorreva via Aldo Merola nel quartiere di Ponticelli.

L'incidente è avvenuto intorno alle 22.00 di domenica sera. A nulla è valso l'intervento del 118 per il 75enne, travolto mentre era seduto su un muretto. Il personale sanitario non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, avvenuto sul colpo, per le gravi ferite riportate nell'impatto con l'automobile.

Polizia municipale e carabinieri stanno tentando di ricostruire la dinamica dell'incidente stradale, stabilendo le cause che hanno portato la vettura a sbandare e a travolgere il 75enne, anche attraverso le testimonianze delle persone che erano in compagnia di Moscato quando ha perso la vita.