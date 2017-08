Schianto in moto, Portici piange per la scomparsa di Guido

L'incidente stradale avvenuto ieri in via Benedetto Cozzolino ad Ercolano, ha spezzato la vita di Guido Caropreso, 40enne di Portici.

La moto sulla quale era in sella Caropreso si è schiantata, per ragioni ancora da accertare contro un pino, non lasciando scampo al 40enne, deceduto per le gravi ferite riportate, nonostante l'arrivo sul posto dei soccorritori.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri che hanno effettuato i rilievi per stabilire le cause dell'incidente. Non viene esclusa l'ipotesi di un malore.