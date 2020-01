Incidente stradale: 47enne muore sul colpo. Bambino sbalzato fuori dall'auto

Un tragico impatto è costato la vita a un 47enne a Capodanno. Giuseppe Orbuso è rimasto vittima di un incidente stradale a Poggiomarino. L'impatto è avvenuto lungo via Filippo Turati e a bordo dell'auto con lui c'era anche suo figlio di soli nove anni. Il piccolo è attualmente ricoverato all'ospedale Santobono di Napoli. Al momento la prognosi è ancora riservata. Per l'uomo non c'è stato invece nulla da fare. Stava percorrendo la strada in direzione di San Giuseppe Vesuviano quando si è andato a scontrare contro un'altra vettura.

La dinamica dell'incidente

La sua 500X è andata prima a sbattere contro un palo e poi si è capovolta. La vittima è rimasta bloccata tra le lamiere mentre il bambino è stato addirittura sbalzato fuori dalla vettura. Orbuso è stato dichiarato morto sul posto mentre è stato soccorso immediatamente il piccolo. Anche gli occupanti dell'altra vettura sono stati portati in ospedale per accertamenti ma non hanno riportato ferite gravi. Sono in corso accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente mortale.