Incidente in moto, Giuseppe Menale è morto

Non ce l'ha fatta Giuseppe Menale, il giovane tifoso della curva B del Napoli, vittima di un incidente stradale in via Cesare Rosaroll, avvenuto alle ore 22.00 dell'8 settembre scorso. Giuseppe stava rientrando a casa in moto, quando a causa di una macchia di percolato presente sull'asfalto, fuoriuscita probabilmente da un camion, ha perso il controllo del veicolo ferendosi in maniera grave.

Tragedia

Dopo giorni di agonia al Cardarelli è arrivata la tragica notizia, Giuseppe non ce l'ha fatta ed è morto in mattinata. Domenica i parenti del giovane avevano organizzato una fiaccolata davanti all'ospedale per far sentire la propria vicinanza alla vittima dell'incidente.