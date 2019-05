Bici contro scooter: morto l'anziano coinvolto nell'incidente

Non ce l'ha fatta Giovanni Giugliano, l'anziano vittima di un incidente nella tarda serata di ieri a Poggiomarino. L'uomo era a bordo della sua bicicletta quando si è scontrato con uno scooter guidato da un giovane. Era stato portato immediatamente in codice rosso all'ospedale Martiri di Villa Malta di Sarno ma i medici non sono riusciti a evitare il suo decesso.

L'incidente

Troppo gravi le sue condizioni al momento dell'arrivo nel nosocomio. L'incidente è avvenuto lungo via Turati e la dinamica non è ancora chiara. L'anziano a bordo della bici ha avuto la peggio nell'impatto venendo scaraventato a terra dopo un volo di diversi metri. Le ferite agli organi interne non gli hanno lasciato scampo.