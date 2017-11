Tragico incidente stradale su via Marina: muore il noto chef napoletano

Gennaro Mannuzza, noto e apprezzato chef degli Hotel Vesuvio e Santa Lucia stava percorrendo il 24 ottobre via Marina, in sella al proprio scooter, dopo una lunga giornata di lavoro, intorno alle 23.00, in direzione Ponticelli, il quartiere in cui abitava, quando è stato speronato da una automobile, il cui conducente non si sarebbe fermato per aiutarlo.

Mannuzza è rimasto agonizzante in strada, prima di essere soccorso, in seguito ad una telefonata anonima giunta alla polizia municipale, come riporta Il Mattino.

Lo chef è rimasto 10 giorni in lotta tra la vita e la morte in ospedale, fino al tragico epilogo della sera scorsa, quando non c'è stato più nulla da

IL RICORDO DEGLI AMICI

"Ci conoscevamo credo da 25 anni circa....Gennaro e’stato uno dei cuochi più in gamba e fantasiosi che io abbia mai conosciuto.... me lo ricordo ancora alle prime armi....Gennaro sei forte". Scrive Luciano D'Ambrosio.