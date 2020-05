Dramma della strada, poliziotto perde la vita in un incidente

Un tragico incidente stradale, nella tarda mattinata di oggi a Varcaturo, ha strappato all'affetto dei suoi cari un agente di polizia di 48 anni. La vittima si chiama Gaetano Forestiere, ed era in servizio presso il Reparto Mobile di Napoli.

L'uomo era in sella ad uno scooter quando - all'incrocio tra via Staffetta e via Ripuaria - è avvenuto l'impatto tra il suo mezzo ed un'utilitaria guidata da un uomo.

I soccorritori del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che accertare il decesso del 48enne. Sul posto si è recata anche la polizia municipale di Giugliano. La salma di Forestiere verrà sottoposta ad autopsia al Secondo Policlinico di Napoli.

A riportare la notizia, Cronaca Flegrea.