Fuorigrotta, tragico incidente stradale: muore una 15enne

Incidente stradale fatale per una 15enne questa mattina. La ragazzina era su uno scooter guidato da un 16enne, quando, è caduta, per cause ancora da accertare sull'asfalto, dopo aver impattato sul guard rail, mentre il mezzo a due ruote percorreva il sottopassaggio Claudio, a due passi dallo stadio San Paolo, perdendo tragicamente la vita.

A nulla è valso l'intervento di un'ambulanza del 118 sul posto.

Indagini in corso della Polizia Municipale per chiarire la dinamica dell'incidente stradale, nel quale potrebbe essere stata coinvolta anche un'automobile.