Incidente in moto: morto un 24enne

Un giovane di 24 anni è morto a seguito di un incidente in moto. Si tratta di Francesco Tufano, ragazzo di Ottaviano morto in Fiuli stanotte. Il giovane è rimasto coinvolto in un incidente a Plaino di Pagnacco, in provincia di Udine. Residente a Martignacco, il giovane stava percorrendo la ex provinciale 59, quando si è scontrato con una Kia Picanto condotta da un 27enne.

L'incidente

Lui, a bordo di una Honda Cbr 600, ha fatto un volo di circa 20 metri. L'impatto con il suolo gli è stato letale provocandogli delle ferite gravissime. Anche il guidatore dell'auto ha riportato delle ferite gravi. L'impatto sarebbe avvenuto dopo una rotonda nel tratto che va da via Colugna a via dei Brazzà. Il 24enne è stato portato immediatamente all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. Non c'è stato nulla da fare, è morto all'interno del pronto soccorso. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Tricesimo che stanno provando a ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.

