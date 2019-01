Francesco non ce l'ha fatta: era stato coinvolto in un incidente alla Vigilia di Natale

Si è conclusa tragicamente la vicenda di Francesco Panariello, 35enne di Torre del Greco coinvolto in un incidente stradale avvenuto alla Vigilia di Natale.

Il giovane si è spento all'ospedale Cardarelli di Napoli, dov'era ricoverato fin dalla notte dell'incidente.

Acceso tifoso delle Turris, con due figli piccoli, era inizialmente stato ritenuto – come riporta Metropolisweb – in condizioni non preoccupanti. Poi il suo stato di salute è drasticamente peggiorato, fino al decesso avvenuto nel pomeriggio di ieri.

La notizia ha duramente colpito i familiari e gli amici del 35enne, oltre che gli ultras della squadra cittadina. La Turris, dopo l'ultima vittoria in campionato (Serie D), aveva dedicato il successo al suo tifoso.

Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social, dove Checco è stato descritto come un ragazzo educato, gentile e sempre sorridente.