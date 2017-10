Schianto in scooter, muore 16enne: "Ti porteremo sempre nel nostro cuore"

Non ce l'ha fatta Francesco Margheron, il ragazzo di appena 16 anni, coinvolto ieri in un tragico incidente stradale avvenuto sulla Domitiana. Il giovane era alla guida del proprio scooter quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato sull'asfalto, all'altezza di Castelvolturno. A nulla sono valsi i soccorsi e il trasporto al Pineta Grande, le ferite riportate nell'incidente erano troppo gravi.

Francesco, conosciuto da tutti come Checco, lavorava in una officina della zona.

Il cordoglio di amici e parenti su Facebook: "Eri diventato come un fratello un fratello più piccolo Eravamo diventati una famiglia. Una sola cosa. Chi toccava te toccava noi... Ora sto qui a scriverti perche la vita purtroppo e ingiusta porta sempre via i migliori. Perchè tu per me eri migliore di tutti. Quel migliore amico che e difficile trovare. Ora con chi scherzeremo. Con chi Fratellino mio ti porterò sempre nel mio cuore. Come ci sei sempre stato. Mi hai lasciato senza parole. R.i.p in pace amicone mio". E' il messaggio di addio di Salvatore.

Indagini in corso per accertare le responsabilità dell'incidente.