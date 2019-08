Incidente stradale in pieno centro: 24enne muore, ferita la fidanzata

Grave incidente stradale intorno alle 2.30 del mattino sul corso Amedeo di Savoia, nei pressi della ASL NA1. Un 24enne, S.S. alla guida di uno scooter Yamaha Xenter 125 è morto sul colpo dopo un violento impatto contro un cassonetto dei rifiuti.

La ragazza, coetanea, che viaggiava con lui è stata trasportata d'urgenza all pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli. Ha riportato politraumi. Le sue condizioni sono serie (è in prognosi riservata) ma non è in pericolo di vita.

L'unità infortunistica della Polizia Municipale sta procedendo ai rilievi per ricostruire la dinamica dell'accaduto.