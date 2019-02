Tragico schianto sull'A1: un morto e un ferito

Tragico schianto sull'A1 tra Caianello e Capua, a pochi chilometri dall'area di servizio di Teano.

L'incidente - come riporta Casertanews - sarebbe stato provocato da un tamponamento tra un'auto di grossa cilindrata, una Jaguar, contro un tir di grosse dimensioni. A perdere la vita sarebbe stato il passeggero che viaggiava a bordo della vettura, di origini napoletane.

Sul posto sono immediatamente giunti i mezzi di soccorso. Il conducente del veicolo è stato estratto ancora vivo dai vigili del fuoco e trasportato in ospedale. Le sue condizioni sono critiche. Per l'amico che viaggiava con lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Sul posto la polizia stradale ha effettuato i rilievi per ricostruire quanto accaduto.

LA NOTIZIA SU CASERTANEWS