Tragedia in moto, un morto ed un ferito: il nome della vittima

Grave incidente stradale ad Eboli sulla litoranea di Campolongo. Un 49enne, Mauro Manzo, originario di Cercola, ma residente a Pollena Trocchia, ha perso la vita, mentre percorreva la strada in moto ieri sera intorno alle 20.00. Il passeggero che viaggiava con lui di 33 anni, è rimasto ferito, avendo riportato ferite alla testa e ad una gamba ed è stato ricoverato nell'ospedale di Eboli. Fatale l'impatto con la rotatoria della litoranea.

Indagini in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.

"Nessuno di noi può crederci ci hai rotto il cuore tu una persona buona una persona rara ci hai lasciato così...provo un dolore immenso per te per il tuo adorato figlio che tu amavi da morire per la tua cara mamma è tutta la tua famiglia insieme a te ti sei portato un pezzo di tutti noi", è uno dei messaggi di cordoglio su Facebook per Mauro.