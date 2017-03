Tragico incidente nel napoletano, coinvolta un'intera famiglia: un morto e tre feriti gravi

Terribile incidente sulla 7 quater Domitiana, all'altezza dell'uscita di Varcaturo, che ha visto coinvolta un'intera famiglia di Aversa. Un 30enne è deceduto per le ferite riportate nello schianto, avvenuto per cause ancora da accertare. Feriti in maniera grave, il fratello, la sorella del trentenne, che sono stati trasportati d'urgenza all'ospedale di Pozzuoli. La madre è ricoverata, invece, all'ospedale Giugliano in Campania.

Il guidatore ha perso il controllo del veicolo ed è stato sbalzato fuoti dall'abitacolo sull'asfalto. Sul posto la polizia municipale.