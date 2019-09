Dramma nel mondo della ristorazione: incidente mortale per Fabio Malinconico

È Fabio Malinconico, molto noto nel mondo della ristorazione, la persona rimasta vittima ieri mattina in un incidente stradale lungo l’autostrada Salerno-Napoli.

Quarantasei anni, Malinconico era di Chiaia. A lui sono stati dedicati diversi post sui social, uno dei quali da parte dell'amico Gino Sorbillo.

L'incidente è avvenuto sull'autostrada A3 Napoli-Pompei-Salerno, poco dopo il casello di Portici-Ercolano in direzione Napoli. In sella alla sua potente moto, l'uomo ha perso il controllo in curva ed è finito violentemente contro un guardrail. Per lui non c'è stato nulla da fare.