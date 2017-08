Tragico incidente stradale nel vesuviano e più precisamente in via Benedetto Cozzolino, dove un motociclista di 40 anni di Portici ha perso la vita.

L'incidente è avvenuto domenica pomeriggio. Il motociclista si è schiantato contro un albero. Sul posto è intervenuto il 118, ma per l'uomo era ormai troppo tardi. Indagini in corso per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.