Quarto, dopo due giorni di agonia è morto Domenico Ligniti: "Troppo difficile dirti addio"

È morto dopo due giorni di agonia Domenico Ligniti, per gli amici Mimmo, il 50enne coinvolto in un grave incidente in via Pietra Bianca a Quarto. La notizia ha distrutto amici e famiglia di Domenico, uomo sorridente e disponibile. Lascia due figli. "Caro amico, compagno di classe. Oggi all'appello della Vita non dirai 'presente', ma come tanti anni fa voglio immaginare che tu abbia fatto 'filone', perchè è troppo difficile dire addio. Buon viaggio Domenico, buon viaggio": così un amico ricorda il 50enne sui profili social.