Muore in un incidente stradale, come il cugino: lutto per il 17enne Davide Valente

Davide Valente, diciassettenne originario di Torre Annunziata ma residente a Castel Frentano, in provincia di Chieti, è morto in seguito ai traumi riportati dopo un incidente stradale avvenuto ieri sera in località Marcianese (Lanciano). Il giovane, in sella alla sua moto, si è scontrato con un'automobile parcheggiata, venendo sbalzato. Come riportato da ChietiToday, Davide era già in gravi condizioni quando sono intervenuti i soccorsi. Si è spento all'ospedale di Lanciano, poco dopo il ricovero. I Carabinieri sono al lavoro per ricostruire la dinamica.



Il giovane studiava al liceo musicale di Pescara, ed era apprezzato per le sue doti. Faceva parte della banda della città di Fossacesia. Una famiglia distrutta dal dolore, quella di Davide, e già colpita in passato dal lutto per la morte di Giulio Coppola, cugino 25enne di Davide. Giulio morì a ottobre in seguito a un incidente stradale avvenuto a Torre del Greco.