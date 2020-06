Palma Campania, tragedia in strada: cicloamatore si accascia e muore

Un cicloamatore è deceduto oggi a Palma Campania, in via Sediari, sul cavalcavia, mentre era in sella alla sua bicicletta. L'uomo (al momento, come riporta il Fatto Vesuviano, non ancora identificato) ha età tra i 50 e i 55 anni. Secondo le prime testimonianze raccolte tra chi ha assistito alla scena, l'uomo avrebbe avuto un malore: è stato visto cadere dalla bicicletta e accasciarsi al suolo. Nelle prossime ore sarà, con tutta probabilità, identificato.

