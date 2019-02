Ciclista napoletano muore nell'avellinese

Erano circa le 11:30 quando un ciclista 63enne di Sant'Anastasia, per cause in corso di accertamento, è caduto mentre percorreva via Mazzini a Domicella, paese situato nell'avellinese.

L'immediato allarme lanciato dai soccorsi ha visto giungere sul posto i carabinieri della locale stazione e il personale medico del 118 che, dopo un inutile tentativo di rianimazione, ha dichiarato il decesso dello sfortunato 63enne.

Su disposizione dell'Autorità Giudiziaria la salma è stata trasferita all'ospedale "Moscati" di Avellino. Indagini in corso da parte dei militari dell'arma di Baiano.

