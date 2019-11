Incidente in zona Colosseo, muore a Roma cuoco sorrentino

Un quarantenne di Sorrento, Raffaele Apreda, è morto a Roma, in zona Colosseo, dopo un incidente stradale. La tragedia è avvenuta nella notte tra sabato e domenica: Apreda, che lavorava come cuoco a Roma, stava tornando a casa dopo il turno di lavoro. L'uomo avrebbe - secondo la ricostruzione fornita da RomaToday - perso il controllo dello scooter, e sarebbe poi finito fuori strada.

Sul posto la Polizia Locale, che sta in queste ore ricostruendo l'accaduto dopo aver sequestrato immagini di sorveglianza delle telecamere in zona. Apreda era arrivato a Roma da Sorrento per inseguire il suo sogno: diventare chef.