Incidente stradale nel milanese, muore 34enne napoletano

Incidente stradale a San Giuliano Milanese sulla Strada provinciale 164. Un 34enne napoletano è morto dopo aver perso il controllo della propria moto. Lo schianto è avvenuto tra martedì e mercoledì, attorno alle 1.40. Sul posto sono intervenuti un'automedica e un'ambulanza, ma per il docente non c'è stato niente da fare, come riporta MilanoToday. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell'incidente, che è al vaglio dei carabinieri della Compagnia di San Donato Milanese, Tenenza San Giuliano.

LUTTO

Tanti messaggi commossi hanno invaso la bacheca su Facebook di Cesare Sepe, laureatosi presso la facoltà Federico II di Napoli e fino al giorno della tragedia docente nell'istituto Villa Igea nel milanese: "Mi piace ricordarti così. Quante risate quel giorno il laboratorio a fare gli gnocchi. Mi piace ricordarti con il tuo sorriso sempre stampato sul viso ed arrivare sempre perfetto con la camicia, gillet e cravatta anche se fuori c'erano 2 gradi.....Mi piace ricordarti con la tua tuta del Napoli, il tuo Napoli, e ogni volta che ti dicevo "Forza Napoli" rispondevi da buon tifoso "Sempre".... Ed io porterò SEMPRE con me il ricordo di quei mesi trascorsi insieme. Buon viaggio Cesare.... Tvb.... R. I. P", scrive Francesco. "A te che mi sei stato prima prof e poi collega. Grazie di cuore per tutto. Non ti dimenticheremo mai", scrive invece su Facebook Federico.