Incidente stradale a Castellammare di Stabia, muore 46enne

Tragico incidente nella notte al viale Europa di Castellammare di Stabia. Un 46enne di Vico Equense ha perso il controllo della propria auto, una Smart, come riporta Stabia Channel, perdendo la vita dopo aver centrato un muro, per le gravissime ferite riportate. A nulla è valso l'intervento del 118 per l'uomo era ormai troppo tardi.

La dinamica dell'incidente è al vaglio delle forze dell'ordine, che auspicano di recuperare elementi per ricostruire l'accaduto dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona.