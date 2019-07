Incidente stradale, un morto nel napoletano

Tragedia a Casavatore, un 26enne, G.F. mentre percorreva via Marconi in moto ha perso, per ragioni ancora da accertare il controllo del veicolo, cadendo sull'asfalto. Sul posto è intervenuto il 118 che ha trasportato il 26enne al Cardarelli.

Le ferite però riportate nell'impatto con l'asfalto erano troppo gravi e il centauro di Casoria ha perso la vita all'alba.