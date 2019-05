Incidente stradale in moto: muore 24enne

Tragico incidente stradale ieri sera in via Melitiello, tra Casandrino e Arzano. La vittima è un 24enne di Giugliano, che secondo le prime ricostruzioni viaggiava su una moto che per motivi da accertare si è scontrata con un'automobile di una nota casa automobilistica tedesca.

Sul posto carabinieri e polizia per ricostruire la dinamica dell'incidente costato la vita al giovane. Traffico in tilt nella zona, durante le operazioni di soccorso delle persone coinvolte nel sinistro stradale.