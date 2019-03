Travolto mentre è in scooter: Carmine Ruggiero muore giovanissimo

Si chiamava Carmine Ruggiero la vittima del tragico incidente avvenuto ieri intorno alle 20 in via Agnano Astroni, nei pressi dell'incrocio della Tangenziale.

Ventun anni, era di Pozzuoli. Il suo ricovero al Cardarelli si è rivelato inutile: il ragazzo non ce l'ha fatta per le gravissime ferite riportate.

Ruggiero è stato investito da un'automobile mentre si trovava in sella al proprio scooter. La sua posizione è al vaglio delle forze dell'ordine. Sono in corso indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto, al momento ancora incerta.