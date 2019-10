Carlo non ce l'ha fatta: morto dopo tre giorni di agonia

Carlo Poerio, il 19enne coinvolto in un incidente nella notte tra sabato e domenica non ce l'ha fatta. Troppo gravi le ferite che hanno portato alla sua morte dopo l'impatto avvenuto a Quarto, lungo via Campana. Il giovane ha perso il controllo dello scooter su cui viaggiava ed è andato a schiantarsi procurandosi delle lesioni gravissime. Con lui sullo scooter c'era anche un amico che ha riportato ferite meno gravi.

I soccorsi

Il 19enne venne immediatamente portato all'ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli ma sin dal primo momento i medici avevano dichiarato la morte celebrale. Da poche ore anche il suo cuore ha smesso di battere mandando nello sconforto parenti e amici che speravano in un miracolo.