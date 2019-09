Lo chiamavano "Il poeta": Striano piange la morte del camionista Nino Caiazzo

Il suo canale radio, con cui comunicava con i colleghi autotrasportatori, si chiamava 'Nino poeta'. Aveva appunto la passione per la poesia Nino Caiazzo, il 51enne camionista morto a Piacenza in seguito a un terribile scontro, mentre era alla guida del suo autoarticolato. Fatale il tamponamento tra due autotreni, in direzione Nord, dopo Pontenure. Caiazzo ha trovato la morte nel suo abitacolo.

"Un tragedia che ha lasciato tutta la nostra comunità senza parole. Vicini al dolore che ha colpito le famiglie Caiazzo e Sorvillo per la tragica scomparsa di Nino. Una persona perbene e conosciuto da tutti per la sua solarità. Riposa in Pace". Così il Sindaco Antonio Del Giudice e e tutta l'Amministrazione Comunale di Striano.