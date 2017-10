Incidente sull'A1, uomo muore infilzato dal guardrail. Code verso Napoli

Un incidente è avvenuto questa mattina sull'A1, l'Autostrada del Sole Napoli-Milano, al chilometro 694, tra le uscite San Vittore e Caianello, in direzione Napoli. Un autoveicolo è rimasto coinvolto e il conducente è morto, infilzato dal guardrail, come riporta FrosinoneToday. La polizia è intervenuta sul posto ma per l'uomo, alla guida di una station wagon, non c'era più nulla da fare. Al momento si circola a una sola corsia lungo il tratto interessato e si registrano code di circa tre chilometri verso Napoli.