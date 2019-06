Tragedia autostradale nei pressi di Ancona, muore napoletano

Un incidente mortale è avvenuto intorno alle 13 di oggi sull'autostrada A14 tra Loreto ed Ancona Sud. A perdere la vita nello schianto dovrebbe essere stato un uomo di circa 50 anni, del Napoletano.

La vittima era in auto e lo scontro ha coinvolto anche un mezzo pesante. Sul luogo dell’impatto sono intervenuti in tempi brevi i soccorsi del 118, ma il personale medico non ha potuto che accertare il decesso dell'uomo. Pare ci siano anche altri feriti ma nessuno viene riportato come in gravi condizioni.

Nei pressi dell'incidente si sono recati anche vigili del fuoco e polizia. Sull'arteria autostradale si sono generate lunghe code.