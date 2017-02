Incidente stradale all'alba: muore un 19enne

Tragedia all'alba a Somma Vesuviana. I carabinieri sono intervenuti alle 4 del mattino in via Marigliano per un gravissimo incidente stradale mortale nel quale ha perso la vita un 19enne di Marigliano.

Sul posto è stato accertato che il guidatore di una Punto, un 20enne di Marigliano, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo, che è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione. Il 20enne e un suo passeggero 17enne, hanno riportato lievi escoriazioni o contusioni refertate all’ospedale di Nola.

Ben più gravi invece le condizioni di un 19enne di Marigliano, morto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. La salma è stata trasportata al II Policlinico per l’autopsia.