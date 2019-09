Scontro fatale in moto, muore 23enne

Nuova tragedia sulle strade di Vico Equense. Arturo Aiello, 23 anni, era in sella alla sua moto, quando, per cause da accertare, si è scontrato con un'automobile. L'impatto, avvenuto tra Arola e Preazzano, è stato violentissimo, per il giovane di Vico Equense non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento del 118.

Sull'accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Sorrento.